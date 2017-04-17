سيميوني : المواجهة ستكون مشابهة للقاء الذهاب

توقع المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني #دييغو_سيميوني اليوم الإثنين، أن تكون مواجهة اياب ربع نهائي الأبطال غداً أمام ليستر الإنكليزي مشابهة للقاء الإياب على ملعب فيسينتي كالديرون.

وشدد سيميوني الذي فاز فريقه في لقاء الذهاب بهدف نظيف على أن “تفاصيل صغيرة” هي التي ستحسم اللقاء.

وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحافي بملعب كينغ باور معقل ليستر الذي سيحتضن مباراة الغد : “ينافس ليستر منذ 6 أو 7 مرات بحدة تقترب مما كان عليه الأمر في الموسم الماضي”.

وصرح سيميوني: “أكرر ما سبق وقلته قبل مواجهة فيسينتي كالديرون، نحن فريقان متشابهان للغاية، وتجمعنا الكثير من الخصال المتشابهة، لهذا فإن المباراة لن تختلف عن تلك التي لعبناها في إسبانيا، ستكون الأمور خشنة، ستحسم تفاصيل صغيرة الأمور فيها”.

وانتقد المدرب الأرجنتيني قاعدة القيمة المضاعفة للهدف خارج الديار مشيراً إلى أنه لا يتفهم هذا الأمر.

وأضاف سيميوني: “تحدث عن الأمر حينما اجتمعت مع مسؤولين في يويفا، لا أفهم لماذا يمتلك من يلعب المباراة الثانية خارج أرضه فرصاً أكثر ممن يلعب على أرضه”. ( EFE )

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