صحيفة ألمانية تحتفي بلاجئين سوريين اندمجا بفترة قياسية و تمكنا من الحصول على وظيفة

مدحت صحيفة “زوستر انتسايغر” الألمانية المحلية، لاجئين سوريين تمكنا من الاندماج بشكل سريع في بلدة ليبتال، غربي ألمانيا.

وقالت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إن خالد عطاش ومعن حبيب، حصلا على وظيفة لمدة عام في مكتب الإشراف على عمليات التعدين بمدينة دورتموند غربي البلاد، وسيباشران العمل بعد عيد الفصح.

وأضافت أن حصول كل من خالد ومعن على هذه الوظيفة لم يأت بمحض الصدفة، فقد قامت بمساعدتهما “مارغريت درايباخ” التي تساعد اللاجئين في المدينة، وكانت تعرفت عليهما عند وصولهما لألمانيا قبل عام.

وقالت درايباخ للصحيفة: “لاحظت منذ البداية أنهما شخصان يمكن الاعتماد عليهما بشكل كبير وقد حاولا دائماً أن يكونا لطيفين”.

وقال هيرمان دريهر، الذي يشرف على سكنهما الحالي: “يمكن القول إنهما مثل الألمان تماماً، وفي معظم الأحيان يأتيان إلى الموعد قبل الوقت المحدد”.

كما أثنت الصحيفة على جهودهما الجبارة في تعلم اللغة الألمانية حيث شاركا في دورتين لتعلم اللغة، قبل الظهر وبعده، وانكبا على لدراسة من السابعة صباحاً وحتى السابعة ليلاً.

وختمت الصحيفة بالقول، إن خالد (42 عاماً) سينتقل إلى منطقة الرور بعد أن وصلت عائلته الجمعة الماضية إلى ألمانيا، كما يبحث معن (23 عاماً) عن شقة في دورتموند حيث يتواجد مكان عمله، ليستقر بدلاً من السفر اليومي من مكانه سكنه الحالي.

عكس السير