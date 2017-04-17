صحيفة : إنزالات جوية أمريكية في عدة مناطق بريف دير الزور

قالت صحيفة “العربي الجديد”، إن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش)، نفذت عمليات إنزال جوية عدّة في مناطق بريف دير الزور، استهدفت نقاطاً للتنظيم ليل الأحد- الإثنين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية أن “طيران التحالف نفذ عملية إنزال مظلّي في بادية الميادين، استهدفت محطة (T2)، واندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة”، ولم تتبين نتائجها.

وذكرت المصادر أن “محطة (T2) تعتبر نقطة إمداد عسكرية لوجستيّة لتنظيم (داعش) وتحتوي مخازن أسلحة، وتضم عددا كبيرا من العناصر التابعين لتنظيم”.

كما نفذت قوات التحالف أيضاً -وفق الصحيفة- إنزالاً على موقع في منطقة غرانيج ببادية دير الزور الشرقية، وعلى ضفاف الفرات بين بلدة الصالحية وبلدة غرانيج جزيرة، تلتها أصوات انفجارات عنيفة في المنطقة.

ونفذت أيضاً عملية إنزال أخرى على منطقة سد معيزلة، على الرغم من خلو المنطقة من أي تواجد عسكري لتنظيم “داعش”، بحسب ما ذكرته مصاد الصحيفة.

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