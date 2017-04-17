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قناة دويتشه فيله الألمانية بنسختها العربية : كما كان متوقعاً خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محتفياً وسط حشد من أنصاره بالفوز الطفيف الذي حققه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لكنه تجاهل معارضيه الذين صوتوا بـ”لا” رغم أنهم نسبة كبيرة من الشعب التركي