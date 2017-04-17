لماذا يسجل الريال في الدقائق الأخيرة دائماً ؟

عاد #ريال_مدريد، مساء السبت الماضي ، ليؤكد أن المبارة تحسم عند صافرة الحكم لا قبلها، وذلك بعدما خطف ثلاث نقاط ثمينة على ملعب المولينون أمام سبورتينغ خيخون.

وسجل إيسكو هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من عمر المبارة (90د )، بعدما كانت المبارة في طريقها إلى التعادل بهدفين في كل شبكة.

وأصبحت هذه القاعدة متعارف عليها في النادي الملكي، حيث لم يعد عشاق الفريق يفقدون الأمل في الفوز إلا عند إعلان الحكم نهاية اللقاء.

ويعتبر ريال مدريد متخصصا في تسجيل الأهداف القاتلة خلال الموسم الحالي وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، حيث دشن، هذه العادة، اللاعب سيرجيو راموس خلال منافسات كأس السوبر الأوروبي بعدما سجل هدفا في الدقيقة 93.

وقالت صحيفة “الماركا” الإسبانية إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معجب بهذه “الميزة”، مضيفة نقلا عن مدرب النادي الملكي “هذا بسبب قوتهم العقلية وروحهم التي لا تقهر”.

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