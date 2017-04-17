مستشار الأمن القومي الأمريكي : حان الوقت لإجراء محادثات حازمة مع روسيا بشأن دعمها لبشار الأسد

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض “إتش.آر ماكماستر”، يوم الأحد ،إن الوقت حان لإجراء محادثات حازمة مع روسيا بشأن دعمها لحكومة النظام السوري وأعمالها”التخريبية” في أوروبا .

وقال “ماكماستر” في محطة(إيه.بي.سي) إن دعم روسيا لبشار الأسد، أدى إلى استمرار حرب أهلية وتسبب في أزمة متفاقمة في العراق ودول مجاورة وأوروبا.

وأضاف”ولذلك فإن دعم روسيا لهذا النوع من النظام الرهيب الذي هو طرف في ذلك النوع من الصراع أمر لابد وأن يكون محل تساؤل بالإضافة إلى الأعمال التخريبية لروسيا في أوروبا.

“ولذلك فإنني أعتقد أن الوقت حان الآن لإجراء تلك المباحثات الحازمة مع روسيا.”

وزار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون موسكو الأسبوع الماضي، مع تزايد التوترات.

وقال “ماكماستر”: “حسنا عندما تكون العلاقات في أدنى مستوياتها لا يمكن توقع إلا أن تتحسن بعد ذلك . ولذلك فإنني أعتقد أن توقيت زيارة وزير الخارجية لروسيا كان مناسبا تماما.” (REUTERS)

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