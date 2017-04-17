مشجعو نادي بلغرانو الأرجنتيني يقذفون شاباً من المدرجات !

ذكرت الشرطة الأرجنتينية أن مجموعة من مشجعي نادي #بلغرانو اعتدت بالضرب على مشجع شاب، وقذفوه من المدرجات خلال مباراة الفريق أمام جاره تاليريس كوردوبا، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات #الدوري_الأرجنتيني لكرة القدم.

ونقل المشجع الشاب إلى المستشفى في حالة سيئة وخطيرة لتلقي العلاج ، وحدثت الواقعة بين شوطي المباراة بمدينة كوردوبا، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وأظهرت مجموعة من الصور نشرت بتسلسل حدوثها، في صحيفة “لا فوز دل إنتريور”، عدداً من مشجعي بلغرانو يعتدون بالضرب على المشجع الشاب، ثم يقذفونه من المدرجات في إستاد “ماريو ألبرتو كيمبس” الذي أقيمت به المباراة.

وسارع رجال الشرطة بنقل المشجع المعتدى عليه إلى أحد مستشفيات المدينة.

ولم يستطع رجال الشرطة توضيح أسباب الاعتداء رغم أنهم طرحوا في البداية فكرة أن يكون هذا المشجع من أنصار تاليريس، وأنه تواجد بين المشجعين المتعصبين للفريق المنافس بلغرانو. ( DPA )

عكس السير