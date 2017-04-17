” معزاة ” تنقذ حياة عائلة أمريكية من الموت حرقاً

قامت #معزاة صغيرة بدور المنقذ لحياة عائلة من ولاية #أركانساس الأمريكية، أثناء حريق نشب في منزلهم في منتصف الليل، عندما أيقظت العائلة على طريقتها الخاصة.

واستيقظت الطفلة أبيجيل بروس (10 أعوام) على ضجيج وجلبة من معزاتها “سبيدي” التي استشعرت الخطر، بعدما نشب حريق في المنزل وبدأت بالضرب بساقيها على الأرض.

وقالت أبيجيل معلقة على الحادث وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “استيقظت على ضجيج المعزاة سبيدي، ولاحظت وجود سحابة من الدخان في المنزل، وعندها عرفت بأن هنالك حريق في المنزل”.

وهرعت الفتاة التي كانت تواجه صعوبة في التنفس بسبب الدخان، بسرعة إلى غرفة والدها لإيقاظه، حيث نهض الوالد نيك بروس من سريره وهرع إلى مصدر الدخان ليكتشف بأن النيران تلتهم كراج المنزل.

وذكر نيك أن عائلته تمكنت من الخروج من المنزل عبر نافذة غرفة النوم. وأضاف بأن نجاة عائلته من الموت كانت بفضل المعزاة “سبيدي”.

من الجدير بالذكر، أن نيك كان قد اشترى المعزاة لطفلته لتربيها في المنزل بعد ولادتها بعدة أيام، وشاءت الأقدار أن تكون هذه المعزاة سبباً في نجاة العائلة برمتها.

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