مهاجم توتنهام : نسعى لتوجيه ضربة نفسية أخرى لتشيلسي

أكد مهاجم #توتنهام هوتسبير، #هاري_كين، أن فريقه يمكنه توجيه ضربة نفسية أخرى لتشيلسي، إذا فاز عليه في نصف نهائي كأس الاتحاد على إستاد ويملبي السبت المقبل.

وقال كين لوسائل إعلام بريطانية: “ربما يشكل هذا دفعة كبيرة على الصعيد النفسي.. بالطبع فإنها بطولة مختلفة، لذا فمن الصعب أن نقطع بهذا لكنها مباراة كبيرة بالنسبة لنا.. إذا ما فزنا الاسبوع المقبل فإن هذا ربما يضع المزيد من الشكوك في رؤوسهم إزاء لقب الدوري الممتاز”.

وأضاف: “توتنهام يخوض موسماً رائعاً”، إلا أنه حث بقية أفراد الفريق على عدم التخلي عن قوتهم.

وتابع: “إذا ما نظرت لجدول الترتيب فستجد أننا حصدنا 71 نقطة مع تبقي 6 مباريات، هذا لا يصدق.. يجب أن نضمن إنهاء الموسم بقوة، لم تحسم الأمور بعد”. ( reuters )

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