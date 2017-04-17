مورينيو يشيد بهيريرا و دارميان بعد الفوز على تشيلسي

أشاد مدرب فريق #مانشستر_يونايتد، البرتغالي #جوزيه_مورينيو، بفوز فريقه الثمين والمستحق 2-0 على ضيفه #تشيلسي، في قمة مباريات الجولة 33 لبطولة الدوري الإنكليزي.

وأشار مورينيو إلى أنه لم يجر في لقاء الامس أي تغيير على خطته التي اعتمد عليها خلال مباراة الفريقين بدور ربع النهائي.

وقال مورينيو عقب المباراة: “واجهنا تشيلسي في بطولة الكأس بنفس الفكر الخططي”.

وأوضح المدرب البرتغالي: “فرضنا سيطرتنا المطلقة على مجريات المباراة حينما كنا نلعب بـ11 لاعباً، ولكن قراراً وحيدا تسبب في معاناتنا باللعب بـ10 لاعبين طوال الشوط الثاني بأكمله، بالإضافة لـ10 دقائق في الشوط الأول، وهو ما منح تشيلسي الفرصة للاستحواذ على الكرة في أغلب الفترات”.

واعتمدت خطة مورينيو للمباراة على قيام هيريرا بفرض رقابة لصيقة على البلجيكي إيدين هازارد. ( DPA )

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