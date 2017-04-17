ميركل : نتيجة الاستفتاء في تركيا تلقي بمسؤوليات كبيرة على عاتق الدولة و الرئيس أردوغان شخصياً

أكّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير خارجيتها زيغمار غابرييل، اليوم الاثنين، احترامهما قرار الشعب التركي في الاستفتاء الذي شهدته البلاد أمس.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن ميركيل وغابرييل، أكدا فيه أن “الحكومة الألمانية تحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ القرار لتحديد نظامهم الدستوري”.

ورأى البيان أن نتائج الاستفتاء “تلقي بمسؤوليات كبيرة على عاتق الدولة التركية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان شخصيًا”.

وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية الألمانية تنتظر من الحكومة التركية أن تنتهج لغة الحوار مع جميع الأحزاب السياسية والقوى الاجتماعية في البلاد”.(ANADOLU)

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