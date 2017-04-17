نائبة ميركل في رئاسة الحزب : لم تعد هناك فرص لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء

أعربت يوليا كلوكنر، نائبة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، عن اعتقادها بأنه لم تعد هناك فرص أمام تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد وانتهى بتأييد التحول للنظام الرئاسي.

وفي مقال بصحيفة “هافينجتون بوست”، كتبت كلوكنر: “باب الانضمام أوصد الآن بشكل نهائي، والمساعدات المالية لمرحلة ما قبل الانضمام، تعد الآن في حكم الملغاة”.

وتابعت كلوكنر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ” سينفذ الآن تغيرا في النظام في بلاده يؤدي إلى نظام حكم الشخص الواحد أي إلى نظام ديكتاتوري”، معربة عن تخوفها أن يكون من نتيجة ذلك أيضا تطبيق عقوبة الإعدام. (DPA)

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