نيمار : أتمنى اللعب لصالح فلامنغو يوماً ما

اعترف نجم #برشلونة الإسباني، البرازيلي #نيمار_دا_سيلفا، أنه يرغب في اللعب ضمن صفوف نادي فلامنغو البرازيلي في يوم ما خلال مسيرته.

وقال النجم البرازيلي في مقابلة مع قناة “أو غلوبو” التلفزيونية: “أرغب كثيراً في اللعب لصالح فلامنغو، وخوض منافسات كأس ليبيرتادوريس في ملعب ماراكانا عندما يكون ممتلئاً”.

وكان نيمار أعرب عن رغبته في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ارتداء قميص فلامنغو، وذلك خلال مباراة خيرية في ملعب ماراكانا الأسطوري نظمها اللاعب السابق زيكو، أحد أهم أيقونات النادي البرازيلي.

ومن جانبه، أعرب نادي فلامنغو عن امتنانه لنجم المنتخب البرازيلي، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، متمنياً له عيد فصح سعيد.

وكشف نيمار خلال المقابلة أن علاقته بنادي سانتوس، الذي ترعرع فيه كلاعب يافع، والذي تجمعه به حالياً مشكلات قانونية عديدة، لا تمر بأفضل لحظاتها.

وأضاف قائد المنتخب البرازيلي قائلاً: “أحترم سانتوس وأحبه كثيراً.. عائلتي كلها من أنصار سانتوس، لكن هناك الجانب السيء أيضاً.. لجؤوا إلى القضاء لمواجهتي وهو أمر لا يمكنني أن أفهمه حتى الآن”.

واستطرد نيمار قائلاً: “قالوا أنه كان ينقصني أن أسجل هدفاً في مرماي في نهائي مونديال الأندية 2011 أمام برشلونة”.

يذكر أن النادي الكتالوني فاز بتلك المباراة 4-0، عندما كان نيمار لا يزال لاعباً في صفوف سانتوس. ( DPA )

عكس السير