وزير خارجية النمسا : يجب وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

اعتبر وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس الاثنين أن الاستفتاء التركي على تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان يجب ان يقود الاتحاد الأوروبي إلى التعامل “بصراحة” مع هذه المسألة، ووقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وكتب الوزير النمساوي على تويتر “بعد الاستفتاء التركي، لا يمكننا ببساطة ان نعود إلى المسائل التقليدية. يجب ان نظهر صراحة في ما يتصل بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”.

واضاف “علينا ان نوقف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والعمل بدل ذلك على توقيع اتفاق (حسن) جوار مع تركيا”.

وكان سيباستيان كورتس اعتبر الاحد ان نتيجة الاستفتاء اظهرت صورة “بلد منقسم”.

وسبق ان طالب كورتس مرارا بوقف مفاوضات انضمام تركيا. وتدهورت العلاقات بين انقرة وفيينا اثر القمع الذي اعقب محاولة الانقلاب على أردوغان في تموز/ يوليو.

كذلك، توترت العلاقات بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي خلال الحملة التي سبقت الاستفتاء في ضوء اتهام اردوغان بعض الدول ب”ممارسات نازية”.

ومفاوضات الانضمام متوقفة منذ اعوام عدة، لكن أيا من الجانبين لم يبادر إلى التخلي عنها رسميا.

وتعليقا على نتيجة الاستفتاء، حض الاتحاد الأوروبي تركيا الأحد على السعي إلى “توافق وطني”.(AFP)

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