يحدث في دمشق : السوري مواطن درجة ثانية .. الأولى حكر على الإيرانيين و الروس هم الآلهة !

نشرت صحيفة “غارديان” البريطانية تقريراً بعنوان “الحياة في دمشق: طبيعية لكن هشة” أعدته روث ماكلين من دمشق.

وتصف الكاتبة مشاهد من الحياة الدمشقية بالقول: مطاعم ومقاه، نساء يدخن النرجيلة، أعراس، وكذلك مسلحون في كل مكان.

وتقول معدة التقرير إن المراقب لن يلاحظ في البداية أثر الحرب التي فتكت بنصف مليون إنسان وأدت إلى نزوح نصف سكان سوريا.

بعد ست سنوات من الحرب يعيش سكان دمشق حياتهم، لكنهم يبقون رؤوسهم منكسة بينما يروح السلام ويجيء من حولهم، بحسب الصحيفة.

تقول ماكلين: “تغلق المتاجر أبوابها مبكرا. مسحة من العادية تغلف حالة الخوف، في مدينة لم تكن تنام”.

وتنقل عن صاحب متجر اشترط عدم ذكر اسمه: “كل الناس الطيبين رحلوا. كان يجب أن تجيئي قبل الآن لتري الحياة هنا. ما تغير هم الناس”.

وأضاف: “حاولت أن أعيش في الخارج ولم أستطع. هذا هو وطني، لكني مواطن من الدرجة الثانية هنا. السوريون هنا مواطنو الدرجة الثانية، فالدرجة الأولى محجوزة للإيرانيين، أما الروس فهم الآلهة”.

وقالت ماكلين، إن العديد من سكان دمشق (مناطق النظام)، قالوا إنهم يرغبون فقط بانتهاء الحرب، حتى وإن كان الثمن بقاء بشار الأسد.

عكس السير