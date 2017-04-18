أردوغان : عملية ” درع الفرات ” في سوريا هي الأولى و ليست الأخيرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن عملية “درع الفرات” التي شنها الجيش التركي بالتعاون مع قوات المعارضة السورية لن تكون الأخيرة، كما أكد رفضه لتقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على حول استفتاء الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي.

وقال أردوغان إن “الجهات التي كانت تعتقد بأنها تستطيع تركيع تركيا من خلال استخدام الإرهابيين المأجورين، ستدرك قريباً مدى الخطأ الذي وقعت فيه، وعملية درع الفرات ليست الأخيرة، بل كانت الأولى”.

وأضاف أن على “الجهات التي أظهرت عدائها لتركيا من خلال دعم الإرهابيين في سوريا، أن تدرك أن أنقرة لن تسمح لأي منظمة بالتمركز قرب حدودها”، وفقا لما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية الرسمية.

وعن تقرير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي أكد أن الاستفتاء حول انتقال تركيا للنظام الرئاسي جرى في “ظروف غير عادلة”، قال أردوغان: “الزموا حدودكم، فنحن نتابع طريقنا ولا نكترث بتقاريركم المسيسة، ونرفضها جملة وتفصيلا”.

وأضاف: “أقرت التعديلات الدستورية بأصوات 25 مليون و200 ألف مواطن، لذلك انتهى النقاش حول هذا الموضوع”.

واعتبر أردوغان أن “الاتحاد الاوروبي يمارس سياسة المماطلة في محادثات انضمام تركيا إليه، وقرار الشعب في هذا الصدد سيكون الحكم والفيصل”.

وقال: “بريطانيا التي كانت من مؤسسي الاتحاد الاوروبي، بدأت بإجراءات الخروج منه، والنرويج كذلك خرجت، وأمام الاتحاد الأوروبي خياران، إما الالتزام بتعهداته تجاه تركيا أو تحمل تبعات حنثه بوعوده”. (CNN)

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