ألمانيا : إعتقال طالب لجوء مرفوض ثبت اغتصابه لفتاة كانت تخيم مع صديقها في غابة

اعتقلت الشرطة الألمانية لاجئاً متورط بجريمة اغتصاب شابة خلال تخييمها في غابة بمدينة بون.

صحيفة شبيغل الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ اعتقل يوم السبت الماضي، على بعد كيلو متر واحد من مكان وقوع الحادثة.

وتتطابق أوصاف المتهم بصورة كلية مع الأوصاف التي قدمتها الضحية للشرطة، إلى جانب أن تحاليل الحمض النووي أثبتت أنه الفاعل.

والجاني هو لاجئ غاني يبلغ من العمر 31 عاماً، كان وصل إلى ألمانيا في شباط الماضي، ورفض طلب لجوئه في آذار.

ومن المتوقع أن يحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

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عكس السير