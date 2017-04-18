ألمانيا : الروس و الإيرانيون يتصدرون قائمة المتورطين بأنشطة تجسسية

يتصدر الروس والإيرانيون قائمة المتهمين في القضايا التي يحقق فيها الادعاء العام الألماني بتهم تتعلق بممارسة أنشطة استخباراتية أو جرائم مشابهة.

وذكرت صحيفة “ميتل دويتشه تسايتونج” الألمانية الصادرة الثلاثاء استنادا إلى رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” أن قضايا التجسس التي حقق فيها الادعاء العام الألماني خلال الأعوام العشرة الماضية بلغت 123 قضية، من بينها 27 قضية ضد روس و22 قضية ضد إيرانيين، بالإضافة إلى 15 قضية ضد أتراك وعدد مماثل ضد صينيين، وثماني قضايا ضد سوريين وسبعة ضد أمريكيين.

وبحسب البيانات، فإن هناك ثمانية قضايا معلقة ضد جواسيس أجانب لدى الادعاء العام حاليا.

ووفقا لبيانات الخارجية الألمانية، فإنه بخلاف هذه الحالات تم إعلان أربعة عملاء فقط من سوريا بأنهم “أشخاص غير مرغوب فيهم” منذ عام 2007.

وجاء في الرد على طلب الإحاطة أنه لا يمكن بوجه عام بدء إجراءات تحقيق ضد أشخاص يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.

وبحسب بيانات الداخلية الألمانية، فإنه يمكن طرد الجواسيس من البلاد إذا تم الحكم عليهم بالسجن لمدة عام على الأقل، كما توجد إمكانية لعدم تمديد تصريح الإقامة محدد المدة الخاص بهم. (DPA)

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