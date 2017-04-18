ألونسو : العودة لملعب برنابيو تعني لي الكثير

لم يخف لاعب وسط #بايرن_ميونخ الألماني، #تشابي_ألونسو، تأثره بالعودة إلى ملعبه القديم “سانتياغو برنابيو”، مؤكداً أنه سيواجه عليه “أفضل فريق في العالم”، ريال مدريد الإسباني، وأشار إلى أنهم يجب أن يتحلوا بالشجاعة أمامه من أجل تعويض خسارة الذهاب.

ويحل الفريق البافاري ضيفاً على نظيره “الملكي” اليوم الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، أملاً في تعويض خسارة الذهاب الأسبوع الماضي على ملعبه “أليانز أرينا” بهدف مقابل إثنين.

وصرح ألونسو خلال المؤتمر الصحافي: “أشعر بالتأثر الشديد للعودة لملعب البرنابيو، علمت أن هذا الأمر سيحدث في يوم ما وكنت أتمناه، سأركز على تأدية واجبي لأننا سنواجه أفضل فريق في العالم، تعويض خسارة الذهاب يعتبر بمثابة تحد لنا، وهو هدفنا الكبير، ندرك أن الأمر سيكون صعباً، ولكننا سنقاتل من أجل أن نكون الأفضل”.

كما أكد اللاعب الدولي السابق أن الفريق البافاري يأتي لملعب البرنابيو “في أفضل فتراته”، بمجرد نسيان ما حدث في مواجهة الذهاب.

وأضاف متمنياً “يجب علينا أن نتحلى بالشجاعة، لا يمكننا المجيء إلى هنا دون هدف، لأن أمامنا خصم هو ريال مدريد الذي لا يرحم، علينا أن نقدم مباراة متكاملة وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لأن كل شيء وارد، هي مباراة من 90 دقيقة علينا أن نقدم خلالها مباراة كبيرة، أتمنى أن نتأهل”.

ورفض تشابي التعليق حول إمكانية مشاركة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي غاب عن مباراة الذهاب للإصابة “الأمر بيد أنشيلوتي، وسنرى ماذا سيقول لكم”.

وحول عودته لملعب برنابيو الذي طالما كان شاهداً على تألقه مع الفريق الملكي، أقر “لدي مشاعر خاصة، البرنابيو كان بيتي خلال 5 مواسم، استمتعت كثيراً هنا وعشت لحظات كبيرة في مسيرتي، أشعر بحنين خاص تجاهه”. ( EFE )

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