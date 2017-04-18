أمريكا : مفاجأة غير متوقعة في قضية ” سفاح فيسبوك لايف “

كشفت السلطات الأميركية عن مفاجأة في قضية قتل رجل عجوز على الهواء عبر خدمة #فيسبوك لايف في مدينة #كليفلاند بولاية أوهايو، بواسطة رجل رصدت مكافأة للإرشاد عنه، لكنه انتحر.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا إنه بعد ملاحقة للمشتبه به الذي يدعى ستيف ستيفنس في مقاطعة إري كاونتي اليوم الثلاثاء، قام الرجل بإطلاق النار على نفسه بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وقال مسؤولون إن مكافأة بقيمة 50 ألف دولار خُصصت لمن يقدم معلومات عن مكان وجود المشتبه به.

وقالت الشرطة إن ستيفنس استخدم خدمة فيسبوك لايف لبث جريمة قتله الرجل الذي عرفته الشرطة بأنه روبرت غودوين (74 عاما).

وحادث إطلاق النار هذا هو الأخير في سلسلة حوادث عنف نُشرت عبر فيسبوك مما يثير تساؤلات عن مدى قدرة موقع التواصل الاجتماعي على جعل المحتوى المنشور عليه أقل تطرفا.

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