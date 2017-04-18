أنشيلوتي : غاريث بيل و الـ ” يويفا ” سبب رحيلي عن ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، في كتاب سيرته الذاتية عن أسباب رحيله عن نادي #ريال_مدريد الإسباني صيف عام 2015، مشيرا إلى أن نجم النادي الملكي الويلزي غاريث بيل، كان أحد اسباب رحيله.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية التي نشرت بعض مقتطفات كتاب المدرب الإيطالي، فإن المشكلة الأولى حدثت كانت بسبب احصائيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التي كشفت أن ريال مدريد كان يجري ساعات تدريب أقل من فرق أوروبية أخرى.

وقال أنشيلوتي في كتابه: “كنا قد فزنا بـ22 مباراة على التوالي ولكن تزامنت الإحصائيات مع خسارتنا، وضغط النادي من أجل بذل المزيد من الجهد وأنا كنت أفكر عكس ذلك”.

وأضاف المدرب الإيطالي “كان على اللاعبين أن يحصلوا على الراحة، مر شهر مليئ بالإصابات والتعب.. تصرف النادي حيال الإحصائيات دل على أنه كان يثق في الأرقام أكثر من ثقته في عملي”.

أما عن المشكلة الأخرى المتعلقة بالويلزي غاريث بيل، فقال: “المدير العام قال لي إن رئيس النادي يريد التحدث معي. حينما ذهبت إلى مكتبه قال لي إن غاريث بيل تحدث معه. وأنا كنت قد استبدلته في مباراة فالنسيا بملعب ميستايا 2-1 التي أنهت سلسلة الانتصارات. حيث كان وكيل بيل يشكو.. قال لي الرئيس فيم تفكر. فأجبته: لا شيء. لا أستطيع تغيير نظام اللعب في منتصف الموسم”.

وأضاف بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف أنه “منذ ذلك الحين لم تعد العلاقة مع رئيس النادي مثلما كانت في السابق”.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات جاءت قبل أيام قليلة من عودة المدرب الإيطالي إلى ملعب سانتياغو برنابيو لمواجهة فريقه السابق في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علما بأن الفريق الملكي فاز في الذهاب بهدفين لواحد.

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