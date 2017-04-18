أوزيل يكشف قصة تمزيق قميص ريال مدريد و رميه على مورينيو

كشف الألماني #مسعود_أوزيل لاعب #أرسنال الحالي و #ريال_مدريد السابق قصة تمزيقه قميص ريال مدريد في عام 2013 ورميه على جوزيه مورينيو مدربه السابق بعد خلاف شهير بينهما في استراحة ما بين الشوطين خلال مواجهة ريال مدريد مع ديبورتيفو لا كورونا في الدوري الإسباني.

وأصدر أوزيل مؤخراً كتاباً عن سيرته الذاتية تطرق فيه إلى قصة الخلاف وقال بحسب ما اوردت قناة العربية : مضت 10 دقائق من استراحة ما بين الشوطين ومورينيو لم يتوقف عن الحديث، وحينها صرخت في وجهه قائلاً: ماذا تريد مني الآن؟ وأجابني: أريدك أن تلعب بأفضل مستوى، أريدك أن تتعامل مع الكرة و الخصم كـ “رجل”، هل تعرف كيف يبدو شكلك عندما تحاول قطع الكرة؟! دعني أريك.

وقلد مورينيو لاعبه في غرفة الملابس أمام بقية لاعبي ريال مدريد بشكل ساخر وهو يبدو واقفاً على رؤوس أصابعه ويضع ذراعيه على جانبه، فاتحاً فاه وكأنه يشعر بالنعاس، وقال: هكذا يبدو شكلك، لا تريد أن تتعرض إلى الإصابة ولا تريد أن تتدخل بشكل عنيف على اللاعب حتى لا تكون “قذراً”.

وزاد أوزيل: مزقت القميص وألقيته عليه وقلت: إذا كان هذا الأمر صعباً علي، لماذا لا تذهب وتلعب بنفسك أمام الخصم؟!.

عكس السير