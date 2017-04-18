التشيك : مقتل أم و ابنتها داخل غرفة ” ساونا “

لقيت أم وابنتها مصرعهما بطريقة مأساوية بعد أن حوصرتا في داخل غرفة “#ساونا” لمدة 90 دقيقة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن الأم (65 عاما) وابنتها (45 عاما) كانتا في منزل صديقة لهما ببلدة جيسين، شمال شرق براغ في جمهورية التشيك وتستمتعان بـ”الساونا” وفقاً لقناة سكاي نيوز ، وبعد حوالي 90 دقيقة، أرادت صديقتهما إخبارهما أن الوقت المحدد داخل “الساونا” انتهى، فتفاجأت بجثتين هامدتين ساقطتين على الأرض.

وقالت الشرطة المحلية، التي نشرت بعض الصور تظهر زجاج باب القاعة مكسر، إن الأم وابنتها اختنقتا وكانا يحاولان فتح الباب من أجل الخروج إلا أن الباب كان موصدا، فاضطرتا لتكسير زجاج الباب من أجل طلب النجدة لكن دون جدوى.

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