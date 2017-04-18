الشرطة الأمريكية تحذر من ” علاقة ملابس ” مزودة بكاميرا صغيرة

حذر مسؤولون ومختصون في مجال التكنولوجيا، من “علاّقة ملابس” يتم تثبيتها في دورات المياه العامة أو غرف تغيير الملابس، تحتوي على كاميرا صغيرة جدا، يتم استخدامها للتجسس.

وتوجد دائرة صغيرة جدا في هذه “العلاّقة”، هي في الواقع كاميرا تستمر بتصوير كل شيء لمدة تصل إلى نحو ساعتين، ثم يتم تفريغ محتواها على جهاز كمبيوتر، وفق ما ذكرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وتباع مثل هذه الأجهزة على موقع #أمازون مقابل مبلغ زهيد يبلغ حوالي 12 دولارا، ليتم استخدامها في أغراض المراقبة المنزلية وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، لكنها أصبحت تشكل تهديدا كبيرا للخصوصية بسبب تركيبها في بعض الأماكن العامة.

وقد حذرت الشرطة في ولاية فلوريدا الأميركية من هذا النوع من علاقات الملابس بعد أن عثرت على كاميرات صغيرة بداخلها.

وطلب مسؤولون من الناس إبلاغ السلطات في حال أثار جهاز معين شكوكهم، وعدم لمس تلك الأجهزة مطلقا.

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