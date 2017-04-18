الكشف عن أسباب زيارة والد ميسي إلى برشلونة

سيتواجد #خورخي_ميسي والد النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي مهاجم #برشلونة الإسباني، في ملعب “كامب نو” لمساندة نجله في المباراة المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أشارت إلى أن تواجد والد ميسي في إسبانيا، لن يكون فقط لمساندة نجله أمام يوفنتوس، بل هناك سببين آخرين، دفعا خورخي، للقدوم إلى مدينة برشلونة.

وتمثل مباراة يوفنتوس تحديا كبيرا لبرشلونة ونجمه ميسي، حيث يسعى الفريق الكتالوني، لتعويض خسارته القاسية في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع النهائي وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، كما أنها تأتي قبل الكلاسيكو، الذي سيحسم بنسبة كبيرة المنافسة على لقب الليغا.

وبحسب الصحيفة المقربة من أسوار النادي الكاتالوني فإن زيارة خورخي لا تتعلق بالكرة فقط، فوالد ميسي يريد الوقوف أيضا بجانب نجله، فيما يتعلق بالقضايا الضريبية التي تطاردهما؛ حيث قدما استئنافًا على حكم سجنهما لمدة 21 شهرا بتهمة التهرب الضريبي.

أما بالنسبة للسبب الثالث فيتعلق بحسب الصحيفة بقضية تجديد عقد ميسي مع برشلونة والذي ينتهي العام المقبل، حيث يقود خورخي المفاوضات مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة شخصيا، والتي يمكن تسريعها من أجل نهاية سعيدة لهذا الأمر، الشهر المقبل.

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