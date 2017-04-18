الكشف عن تفاصيل لقاء رئيس ريال مدريد مع إيسكو

كشف الصحفي الإسباني جوسيب بيدريول، تفاصيل لقاء #فلورينتينو_بيريز رئيس نادي #ريال_مدريد، مع نجم خط وسط النادي الملكي #إيسكو، عقب فوز الميرينغي الصعب على سبورتينغ خيخون في الدوري الإسباني.

وأنقذ لاعب الوسط الدولي ايسكو تشكيلة احتياطية لريال مدريد المتصدر من فخ التعادل، عندما سجل هدفا قاتلا وقاده الى الفوز على مضيفه المتواضع سبورتينغ خيخون 3-2، السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الليغا الإسبانية.

وكان إيسكو قد نجح في إحراز هدف التعادل الأول لريال مدريد بعدما تلاعب وراوغ داخل المنطقة ثم يسدد بيسراه قوية في المقص الايسر، قبل أن يسجل هدف الفوز القاتل بتسديدة ارضية من حافة المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة في الدقيقة 90، ليرفع الميرينغي رصيده الى 75 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن برشلونة.

وقال الصحفي بيدريول في تصريحات نقلها موقع “ديفنسا سنترال” المقرب من أسوار النادي الملكي: “بيريز كعادته ذهب لغرف خلع الملابس للفريق عقب نهاية المباراة، لتحية اللاعبين”.

وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “لقد احتضن إيسكو وقال له لقد جلبت الانتصار للفريق، أنت ظاهرة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إدارة ريال مدريد ستبدأ الأسبوع المقبل في إجراءات تجديد عقد إيسكو، بعد التألق اللافت له خلال الفترة الماضية، وقطع كل الشكوك حول رحيله إلى الغريم التقليدي برشلونة.

جدير بالذكر أن إيسكو أصبح في الأسابيع الماضية حديث وسائل الإعلام العالمية، بعد التقارير التي تحدثت عن سعي نادي برشلونة لخطف اللاعب من الغريم التقليدي ريال مدريد، حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة النادي الكاتالوني تسعى للتعاقد مع إيسكو لمدة خمس سنوات في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي.

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