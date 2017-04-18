المغنية الشهيرة ريهانا تظهر في أطلالة غريبة !

أثارت المغنية الباربدوسية #ريهانا جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الزي الغريب الذي ارتدته لحضور مهرجان “كوتشيلا” الموسيقي، إذ غطت جسدها ووجهها بالكامل ببذلة ضيقة مرصعة بالكريستال، لتتحول إلى ما يشبه كائن فضائي.

وظهرت ريهانا ببذلة شفافة مرصعة بالكريستال وغطاء مطابق للوجه، من غوتشي، وارتدت فوقها سروال قصير من الجينز و”تي شيرت” أبيض وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وكتبت النجمة على صفحتها على #إنستغرام: “لا أستطيع المغادرة الآن، لم ير عدد كاف من الناس ملابسي”.

وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذا الزي الغريب، فيما اعتبر البعض أنها أرادت الاحتفال في المهرجان دون أن يتعرف عليها أحد.

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