بالفيديو .. برازيلي يسقي ” ذئباً ” متوحشاً سقط من شدة العطش

ظهر سائق شاحنة في مقطع فيديو مذهل وهو يحنو على #ذئب متوحش سقط على الأرض إعياء من شدة العطش، ويسقيه المياه في فمه إلى أن تعافى وانطلق مختفيا.

وشوهد الذئب وهو مكوم داخل صندوق الشاحنة التي كانت متوقفة على جانب الطريق في استراحة بموقع ظليل ، واستغل الحيوان المتوحش توقف الشاحنة وقفز إلى داخلها، ولجأ إلى أحد أركان صندوقها الضخم هربا من حرارة هائلة.

وفي سلوك رائع، أخذ السائق الذئب إلى خارج صندوق الشاحنة، وأرقده أرضا، وجاء بالمياه وشرع يصبها في فم الذئب وعلى جسده ، ووقعت الحادثة الغريبة في منطقة منعزلة بالقرب من مدينة بريمافيرا دو ليستا في غرب البرازيل.

عكس السير