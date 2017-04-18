تحت شعار ” أخوة الشعوب و التعايش ضمانة الأمة الديمقراطية ” .. قسد تعلن عن تأسيس ” مجلس مدينة الرقة ” ( فيديو )

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) رسمياً، تأسيس مجلس مدينة الرقة المدني تحت شعار (أخوة الشعوب والتعايش ضمانة الأمة الديمقراطية ) الثلاثاء في بلدة عين عيسى شمال مدينة الرقة، وذلك خلال اجتماع حضره قياديون في قوات سوريا الديمقراطية .

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو ، في بيان له ” نحن على ثقة تامة بقدرة المجلس على تحمل مهامه وواجباته لخدمة أهلنا في الرقة، ولا سيما بعد الجهود الجبارة، التي بذلت إلى الآن من قبل لجان هذا المجلس “.

وانتقد مصدر مسؤول في المعارضة السورية تشكيل ” مجلس يتحكم به الاكراد رغم عدم وجود لهم في مدينة الرقة ، وذلك من خلال 10 اعضاء يتألف منها المجلس بينهم اثنان اكراد ، ولكن في الحقيقة الاثنان هم من يتحكمون في المجلس كما يحصل في باقي المجالس التي تم تشكيلها في مناطق سيطرة الاكراد “.

وأحرزت قوات سوريا الديمقراطية في الأيام القليلة الماضية تقدماً واسعاً على حساب تنظيم “الدولة الإسلامية” في محيط مدينة الرقة، إذ دخلت في مركز مدينة الطبقة، وتخوض اشتباكات حالياً للسيطرة الكاملة على المدينة.

وكان رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم قال أواخر آذار/مارس الماضي إن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية سيغادران الرقة بعد السيطرة عليها، ويتم نقل السلطة إلى الجهات المدنية.

وبدأت قوات قسد عملية غضب الفرات للسيطرة على محافظة الرقة معقل تنظيم الدولة في تشرين أول /اكتوبر الماضي ، وبعد ستة أشهر من المعارك أصبحت قوات سوريا الديمقراطية على مقربة من المدينة من الجهتين الشمالية والغربية وسيطرت قبل يومين على مطار الطبقة العسكري. (DPA)

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