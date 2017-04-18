تشيلسي يعلن رحيل قائده جون تيري بنهاية الموسم

أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي أن قائده المدافع جون تيري، قرر ترك الفريق بنهاية الموسم الجاري بالتزامن مع انتهاء عقده.

وشارك تيري (36 عاماً)، الذي بدأ اللعب في صفوف تشيلسي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1998، في 713 مباراة بقميص “البلوز” تمكن خلالها من تسجيل 66 هدفاً، إلا أنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق الذي يحتل صدارة ترتيب “البريمييرليغ” منذ بداية الموسم سوى في 4 مواجهات.

وخلال مسيرته الطويلة مع الفريق اللندني، توج تيري 4 مرات بـ”البريميير ليغ” وكأس إنكلترا 5 مرات وكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة 3 مرات ودوري الأبطال الأوروبي ودوري أوروبا مرة.

وأكد اللاعب في تصريحاته عقب الإعلان عن هذا القرار: “أشعر أنه بمقدوري تقديم الكثير داخل الملعب، ولكني أدرك أن حظوظي في المشاركة مع الفريق باتت صعبة”.

يذكر أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للبلوز، يعتمد منذ بداية الموسم على الثنائي غاري كاهيل والبرازيلي ديفيد لويس كعنصرين أساسيين في الخط الخلفي، بالإضافة إلى المدافع الشاب كورت زوما الذي عاد لتوه من إصابة في الركبة.

ويحتل تشيلسي حالياً صدارة الدوري الإنكليزي برصيد 75 نقطة ويبتعد بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير، مع تبقي مباراة مؤجلة لكليهما، وذلك قبل ست مباريات من نهاية المسابقة. ( EFE )

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