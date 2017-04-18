جهاز جديد يمكنك من مراقبة جودة الهواء عبر هاتفك الذكي

يموت ملايين الأشخاص سنوياً حول العالم بسبب تلوث الهواء في المنازل أو البيئة المحيطة بهم، سواءً من خلال أمراض الرئة المزمنة أو التسبب في النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ومن هنا انطلق مطورو جهاز ” Sprimo ” لإيجاد الحل بالاعتماد على التكنولوجيا وتوفير تجربة مرنة للمستخدمين لقياس جودة الهواء ، حيث يساعدك على معرفة جودة الهواء من حولك وفيما إذا كانت بيئة الهواء نقية أم لا.

كل ما عليك فعله هو ربط الجهاز بهاتفك الذكي من خلال منفذ الشحن، بعد ذلك ستحصل على معلومات وافية لجودة الهواء من خلال التطبيق الخاص بالجهاز وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، ويقدم الجهاز قراءات في الوقت الحقيقي لجودة الهواء في المنطقة المحيطة بك، وكذلك استشعار السموم والمواد الكيميائية كالمركبات العضوية المتطايرة، إضافة إلى تقدير درجة الحرارة والرطوبة.

ويُمكن من خلال الجهاز تجنب الكثير من المتاعب الناجمة عن استنشاق المركبات العضوية المتطايرة مثل الصداع والإعياء وحرقان العيون و ضيق التنفس والغثيان وغيرها.

ومن خلال التطبيق الخاص بالجهاز ستحصل على تنبيهات لتجنب البيئات ذات جودة الهواء السيئة، والتعرف على الوقت اللازم لاستخدام جهاز لتصفية الهواء في المنزل ومعرفة الأماكن العامة كالمطاعم والمقاهي التي تمتاز بجودة هواء نقية، وبالتالي الحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث الهواء.

يشار إلى أن جهاز Sprimo متوفر حالياً كمشروع عبر منصة كيك ستارتر للتمويل الجماعي، ويُمكن للمستخدمين طلب نسخة منه مقابل 30 دولار أميركي أو الاختيار من ضمن الباقات المتوفرة داخل المشروع.

مع العلم أن المشروع استطاع أن يجمع تمويلاً يزيد عن 40 ألف دولار أميركي لغاية الآن، في حين ستستمر حملة التمويل لغاية 20 مايو القادم على أن يبدأ شحن المنتج للزبائن في شهر يوليو.

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