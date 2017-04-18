دراسة : منتجات الصويا تخفض خطر الإصابة بالسرطان

فيما يعد بشرى سارة للنباتيين، خلصت دراسة حديثة إلى أن استبدال حليب الأبقار بألبان #الصويا يمكن أن يقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بـ #السرطان.

ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من #جامعة_غنت البلجيكية أن أولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً غني بالصويا، انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 44% لدى النساء و40% لدى الرجال.

كما ثبت أيضاً حسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل”، أن النساء اللاتي استبدلن منتجات الألبان بالصويا انخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 42%، بينما سجلت نسبة الانخفاض لدى الرجال 29%.

وأشار الباحثون إلى أن التقليل من تناول منتجات الألبان أدى إلى خفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 30%، بينما أدى الاعتماد على تناول لبن الصويا إلى خفض معدلات الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء في سن اليأس بنسبة 36%، وقبل مرحلة انقطاع الطمث بنسبة 27%.

وأشارت نتائج الدراسة والتي استغرقت 20 عاماً من البحث، أيضاً إلى أن اتباع نظام غذائي يعتمد على الصويا، يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 28%، و أمراض القلب التاجية بنسبة 4%، والسكتة الدماغية بنسبة 36% لدى النساء و9% لدى الرجال.

من جانبه، قال الدكتور ليفن أنيمانز المشرف على الدراسة بجامعة غنت بحسب ما نقلت قناة العربية “أوضحت الأبحاث أن تناول الطعام النباتي يخفض التكاليف الاقتصادية، مثل دخول المستشفيات وفواتير الأطباء، كما أنه يرفع من عدد السنوات التي يعيشها الناس بصحة جيدة، الأمر الذي يمكنهم من مواصلة العمل والإنتاج على نحو جيد”.

ويأتي هذا بعد أن اكتشف علماء أسبان في وقت سابق أن النباتيين أقل عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري.

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