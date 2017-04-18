” سناب شات ” يواجه حملة عنيفة لوصفه الهند و إسبانيا بـ ” الدول الفقيرة “

يواجه سناب شات حملة عنيفة في الهند عبر هاشتاغ “#BoycottSnapchat” احتجاجا على تصريحات، إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي للشركة، بعدم اهتمامه بالتوسع فى دول “فقيرة” كالهند وإسبانيا.

وشهد تطبيق سناب شات الذي يمتلك 4 ملايين مستخدم في الهند، انخفاضا في التصنيف بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، من 5 نجوم إلى نجمة واحدة في متجر آبل “App Store” في أنحاء البلاد.

وبدأت الحملة العنيفة في وقت سابق من هذا الأسبوع، منادية بمقاطعة التطبيق، بعد نشر مجموعة متنوعة من القصص التي تحتوي على تفاصيل الدعوى القضائية التي رفعها، أنطوني بومبليانو، في المحكمة العليا بلوس أنجلوس، وتتضمن تصريحات تم نسبها إلى شبيغل المدير التنفيذي للشركة المطورة لتطبيق سناب شات، يعبر فيها عن عدم اهتمامه بالتوسع فى الدول “الفقيرة” مثل الهند و إسبانيا.

يذكر أن بومبليانو عمل في سناب شات لثلاثة أسابيع فقط، في يناير الماضي، قبل الانضمام إلى فيسبوك وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وادعى بومبليانو أن شبيغل أدلى بهذه التصريحات في اجتماع عام 2015، وجاء في نص الدعوى القضائية أن الشركة مارست الكذب والتضليل حول أرقام ومقاييس نموها، قبل طرحها للاكتتاب العام.

ونشرت الدعوى القضائية للعلن بناء على طلب بومبليانو خلال الأسبوع الماضي، في المقابل أصدرت شركة سناب شات بيانا الثلاثاء الماضي، تؤكد من خلاله أنها لم تعط المستثمرين مقاييس خاطئة عن مستخدمي التطبيق في العام 2015، كما أن موظفي الشركة لم يرتكبوا أيا من الأعمال السيئة المزعومة في دعوى بومبليانو القضائية.

وتعد الهند واحدة من أسرع أسواق الإنترنت نموا في العالم، حيث يتوقع أن تنمو بنسبة 2.5 مرة بحلول عام 2020، والجدير بالذكر أن مستخدمي سناب شات أقل من فيسبوك بـ166 مليون مستخدم بحسب تقارير “Media Nama”، فضلا عن أن إطلاق إنستغرام، في أغسطس من العام الماضي، ميزة القصص التي استعارها من سناب شات، مكنه من تجاوزه بتحقيق 200 مليون مستخدم نشط يوميا بحسب تقرير موقع “Tech Crunch” الأسبوع الماضي، بالمقارنة مع 161 مليون مستخدم نشط يوميا لسناب شات.

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