طائرات التحالف الأمريكي تقتل ما لا يقل عن 23 شخصاً في دير الزور

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربات جوية نفذتها طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتلت ما لا يقل عن 23 شخصاً في منطقتين بمحافظة دير الزور، الاثنين.

وقال المرصد الثلاثاء “طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت ليل أمس الاثنين مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية – العراقية، بالريف الشرقي لدير الزور، حيث استهدفت منطقة قرب دوار المصرية بالمدينة، ما تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 13 مدنياً بينهم مواطنات وأطفال كما تسبب القصف بمقتل 3 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.”

وأضاف أن ضربات جوية أسفرت أيضاً عن مقتل سبعة مدنيين في قرية الحسينية شمالاً على نهر الفرات.

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