طائرات بشار الأسد تقتل 9 أطفال من عائلة واحدة في قرية صغيرة بريف إدلب ( فيديو )

ارتكبت طائرات بشار الأسد، فجر الثلاثاء، مجزرة مروعة راح ضحيتها 10 أطفال، في ريف إدلب.

وأفاد ناشطون ميدانيون، بأن الطيران الحربي استهدف، فجر اليوم، قرية “معرتحرمة” في ريف إدلب الجنوبي بعدة غارات، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات.

وبما أن الأسلحة “غير الكيماوية” لا مانع من استخدامها في قتل الأطفال، بالعرف الدولي، فإن غارات طائرات الإجرام نتج عنها استشهاد 9 منهم.

أسماء الأطفال الذين استشهدوا بحسب ما نشر ناشطون ميدانيون في ريف إدلب، وشبكات إخبارية محلية : أحمد مصطفى النابو 11 سنة – شهد مصطفى النابو 13 سنة – فاطمة مصطفى النابو 8 سنة – راما مصطفى النابو 3 سنوات – صلاح واصل النابو سنتين – فاطمة واصل النابو 13 سنة – بتول واصل النابو 10 سنوات – خديجة واصل النابو 6 سنوات – عبدالرحمن واصل النابو 8 سنوات – فاطمة النابو 70 سنة.

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