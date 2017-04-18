” غوغل ” تخطط لإطلاق هاتف ” بكسل 2 ” بميزة مقتبسة من ” غالاكسي S8 “

أصبح هاتف #غوغل بكسل منافسا قويا في سوق الهواتف الذكية منذ إطلاقه في أكتوبر 2016، وبدأ المهتمون في جمع المعلومات عن الإصدار القادم هذا العام.

وذكرت التقارير أن غوغل تقدمت باستثمار قيمته 880 مليون دولار، في مجال الأعمال التجارية لشاشات عرض إل جي، ويأتي هذا الاستثمار في إطار اهتمام غوغل بشاشات OLED المرنة من إل جي.

ويبدو أن السبب وراء اهتمام غوغل بالشاشات المنحنية للهواتف، يأتي من باب المنافسة القوية لهاتف سامسونغ غالاكسي s8، المثير للإعجاب.

ويذكر أن تصاميم الهواتف الذكية الحالية تكاد تكون أرق وأخف وزنا من ذي قبل، لذا فإن انتقال غوغل إلى استخدام الشاشة المنحنية، يعد الخطوة التالية في مرحلة تطوير هواتفها بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ويُشاع أن آبل تفكر في إدخال تصميم الشاشات المنحنية ضمن هاتفها القادم، آيفون 8.

وما يزال لدى إل جي وقتا كافيا لقبول الاستثمار، ومن ثم إنتاج شاشات منحنية كافية لهاتف شركة غوغل القادم، التي يُعتقد أنها تعمل أيضا على تطوير كاميرا هاتف بكسل المقبل، والذي قد يُطلق في أكتوبر أو نوفمبر 2017.

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