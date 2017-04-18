قيادي في البيشمركة : الإيزيديون يواصلون الانشقاق عن ” بي كا كا “

أعلن قائد قوات البيشمركة في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوي، شمالي العراق، قاسم دربو، إن “نحو 50 مسؤولاً عسكرياً وسياسياً رفيعاً” انشقوا عن منظمة “بي كا كا” في القضاء.

وقال دربو، عبر بيان نشره الموقع الإلكتروني للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن “بي كا كا تواصل فقدان زخمها في شنكال (سنجار) مع مرور كل يوم”.

وكشف أن المنشقين الخمسين تركوا السلاح وعادوا إلى منازلهم مؤخراً.

ولفت إلى أن العناصر التي ترغب في التخلي عن السلاح تتواصل معه.

وأوضح أن العناصر المنشقة سبق لها أن تلقت تدريبات عسكرية وسياسية في جبال قنديل معقل المنظمة.

وأردف: “هؤلاء المقاتلون كانوا يعملون دعاية باستمرار في إعلام بي كا كا في محاولة للتأثير على الإيزيديين”.

كما نوه بانشقاق 500 إيزيدي في وقت سابق عن “بي كا كا” وانضمامهم للبيشمركة (قوات الإقليم الكردي شمالي العراق).

كما أشار إلى أن 100 إيزيدي سجلوا أسماءهم منذ مدة قصيرة، للالتحاق بصفوف البيشمركة.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2015 استعادت البيشمركة قضاء سنجار، من قبضة “الدولة الاسلامية” الذي سيطر عليه في أغسطس/آب 2014، إلا أن عناصر منظمة “بي كا كا” ينتشرون في القضاء منذ عام 2014 بحجة محاربة التنظيم.

والإيزيديون مجموعة دينية، يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل (شمال)، ومنطقة جبال سنجار في العراق، فيما تعيش مجموعات أصغر في تركيا، وسوريا، وإيران، وجورجيا، وأرمينيا. (ANADOLU)

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