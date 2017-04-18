لافروف : بعض الدول الأوروبية تروج للمتعة و الإباحية !

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اللهث وراء القيم الليبرالية قد بلغ حد المهزلة في بعض دول أوروبا، حيث يجري الترويج على قدم وساق فيها لمذاهب المتعة والإباحية.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة عيد الفصح في مقر الخارجية الروسية، قال: “مما يثير قلقنا استمرار محاولات مجموعة ضيقة من الدول، وبولع الرسل في إيمانهم، لغرس القيم الليبرالية الكاذبة التي تروج لما يسمى بمذاهب المتعة والإباحية”.
وأضاف: “ومما يقلقنا كذلك، الوصول بمفاهيم التسامح إلى حد المهزلة المتمثلة في أوروبا ببروز ظاهرة الانسلاخ عن الجذور المسيحية والتنصل منها”.
وختم بالقول: “صار الأمر يصل إلى القبول بشكل رسمي باقتراحات استخدام الكنائس لأغراض دنيوية أو حتى إزالتها”. (RT)
عكس السير
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مستر لافروف شو منشان بنات روسيات وعملهم في دعاره لمن لا يعلم تصدر روسيا سلاح لجميع دول عالم وتصدر ايضا عاهرات وصناعه سلاح وتصدير عاهرات هذان عمودان الاساس في الاقتصاد روسي يعني سلاح وعاهرات يخرب بيتك شو دجال بدك تدافع عن مسيحين نغمه جديده تتبعها روسيا