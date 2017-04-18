لامبارد : تيري أعظم مدافعي الدوري الإنكليزي

اعتبر #فرانك_لامبارد لاعب وسط #تشيلسي السابق، قائد الفريق الحالي #جون_تيري، أعظم مدافعي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على الاطلاق.

وجاء تصريح لامبارد في تعليق كتبه على صفحته على موقع “#إنستغرام” ، بعيد إعلان تشلسي عن رحيل تيري عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال لامبارد بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز :” تيري آخر اللاعبين المتبقيين من حقبة رائعة في تاريخ تشيلسي. اللعب مع أعظم مدافع في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز مصدر سعادة كبيرة”.

وتابع “قاد الفريق سواء داخل الملعب أو خارجه منذ مشاركته الأولى. كان مقياسا للجميع.. سواء تعلق الأمر بالسعي إلى المثالية في التدريب أو القتال لتحقيق الفوز في كل مباراة أو تقدير كم نحن محظوظون باللعب لصالح ناد عظيم كهذا”.

وخاض تيري 36 عاما مباراته الأولى مع تشيلسي في عام 1998، و خاض أكثر من 700 مباراة لصالح الفريق اللندني وكان أنجح من ارتدى شارة قيادته.

وفاز تيري مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا عام 2012 ولقب الدوري الممتاز أربع مرات وكأس الاتحاد الانكليزي خمس مرات وكأس رابطة الأندية الانكليزية ثلاث مرات والدوري الأوروبي مرة واحدة.

وشارك تيري أساسيا في أربع مباريات فقط بالدوري هذا الموسم.

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