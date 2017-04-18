لعبة فيديو تسمح لعشاقها بالزواج من شخصياتها بشكل افتراضي !

قال مصممو لعبة فيديو كرتونية للتعارف على #الإنترنت في #اليابان، إن بإمكان مستخدمي اللعبة المشاركة في حفل زفاف سيقام بمفهوم الواقع الافتراضي، واختيار الشخصيات المفضلة لديهم في اللعبة لعقد قرانهم عليها في مراسم حقيقية.

وكشف مصممو اللعبة “نيتزوما” عن أن الإصدار الجديد للعبة الذي سيتم إطلاقه أواخر الشهر الحالي، سيركز أكثر على حياة الزواج الحقيقية، بحسب ما ذكرت وكالة “يو بي أي” الإخبارية.

وتحظى برامج محاكاة العلاقات الرومانسية بشعبية كبيرة في اليابان، وعادة ما تسمح للمستخدمين بإقامة علاقات رومانسية مع شخصيات هذه الألعاب. وفي الوقت الذي توفر “نيتزوما” والتي تعني “زوجة جديدة” مثل هذه العلاقات، إلا أنها في الوقت نفسه تركز على العلاقات الدائمة التي تنتهي بالزواج مع شخصيات اللعبة.

وسيتم اختيار عدد محدود من المتقدمين للمشاركة في حفل زفاف يُقام بإحدى الكنائس في طوكيو، حيث سيتم منح المشاركين بدلات للزفاف ونظارات للواقع الافتراضي لتبادل عهود الزواج، ومن ثم يمارس المستخدمون حياتهم الزوجية مع شخصيات اللعبة كالأزواج الحقيقيين.

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