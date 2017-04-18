ليونيل ميسي اللاعب الأكثر حسماً في الدوري الإسباني

تصدر المهاجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي هداف نادي #برشلونة ترتيب اللاعبين الأكثر حسمًا في الدوري الإسباني، من خلال تأثير أهدافه على نتائج مباريات فريقه، سواء من خلال قيادته لفريقه لتحقيق الفوز أو إدراك التعادل في المباريات التي خاضها مع “البلوغرانا” .

وبحسب ما أوردته الصحافة المحلية، فإن الأهداف الـ 29 التي احرزها ميسي لم تساهم في تربعه على عرش مملكة الهدافين في إسبانيا وأوروبا فحسب، بل ساهمت في تعزيز رصيد فريقه الكتالوني بـ 17 نقطة من أصل 72 نقطة تمثل رصيده الإجمالي في بطولة “الليغا “.

هذا وسجل ميسي هدفين من الثلاثية التي فاز بها برشلونة على ريال سوسيداد السبت المنصرم، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الاسباني بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، وهي الثنائية التي ساهمت في خطف النادي الكتالوني لكامل نقاط المباراة، ليبقى في المركز الثاني يراقب عن كثف غريمه ريال مدريد متصدر الترتيب العام للبطولة في انتظار أي تعثر.

ومن اللافت للنظر أن ميسي لا يسجل إلا الأهداف الثمينة، والتي بفضلها يدرك فريقه التعادل أو يحقق الانتصار في اللحظات الأخيرة، بينما نادراً ما يسجل أهدافًا لتقليص الفارق في حال كان “البارسا” خاسراً لنقاط المباراة لا محالة.

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