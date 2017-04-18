مؤسس موقع ويكليكس : ليس لنا علاقة بروسيا

رفض جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكليكس للتسريبات، التكهنات الخاصة بتعاونه مع الحكومة الروسية قائلا في مقابلة مع شبكة “سي ان ان اسبانول” التي تبث برامجها باللغة الاسبانية ليلة الاثنين/الثلاثاء: “لا نحصل على دعم أو تمويل من روسيا”.

أضاف أسانج: “نشرت ويكليكس أكثر من 600 ألف وثيقة عن روسيا، ليس هناك علاقة بين ويكليكس وروسيا”.

وعن الدعم الروسي المزعوم للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أسانج إنه لا يمتلك دلائل على ذلك وأضاف: “إذا حصلنا على معلومات بهذا الشأن فسننشرها بالطبع″.

وهرب الأسترالي أسانج قبل أكثر من أربع سنوات لسفارة الاكوادور في لندن لتفادي القبض عليه، وهناك أمر اعتقال أوروبي بحقه بسبب اتهامات سويدية له بالاغتصاب.

ويخشى أسانج من أن يسلم للسويد ثم للولايات المتحدة حيث يواجه السجن مدة طويلة.

ومنحت الاكوادور أسانج لجوء سياسيا عاما 2012 ويعيش منذ ذلك الحين في سفارة الاكوادور في لندن. (DPA)

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