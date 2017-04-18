ماليزيا : زعيم المعارضة السابق يسعى لإلغاء حكم إدانته بممارسة ” اللواطة “

أثار أنور ابراهيم زعيم المعارضة الماليزي السابق السجين حاليا طعنا قانونيا جديدا امس الاثنين من اجل إلغاء حكم سابق ادانه بممارسة #اللواطة في عام 2014.

ويقضي أنور حكما بالسجن لمدة خمس سنوات لممارسة اللواط مع مساعده السابق محمد سيف البخاري.

وقال محمد سوريندران محامي انور ابراهيم إن “محاكمة موكله أو بالاحرى إدانته تمت من خلال شهادة زور وأدلة زور”.

واضاف محامي أبراهيم انه يجب ان تصبح إدانة موكله كأنها لم تكن و طالب بإطلاق سراحه فورا.

يذكر أن المحكمة الاتحادية الماليزية رفضت في شهر كانون أول الماضي طلبا من زعيم المعارضة السابق لمراجعة الحكم و رفضت استئنافه في حكم إدانته باللواط على اساس أنه تم على اسس غير عادلة.

ويقول المنتقدون ان حكم إدانة ابراهيم باللواط كانت له دوافع سياسية. ( DPA )

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