مصرع شخص و إصابة اثنين في تحطم مروحية للجيش الأمريكي

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان، يوم الإثنين، إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي، في ولاية ماريلاند، جنوب غربي، الولايات المتحدة.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن بيان للجيش الأمريكي قوله، إن مروحية عسكرية تحطمت ظهر اليوم بعد هبوط اضطراري، في مدينة “ليوناردتاون” بولاية ماريلاند “.

وأضافت القناة أن الحادثة أسفرت عن مصرع شخص واحد، وإصابة اثنان آخران، من أفراد طاقم المروحية، مشيرة أن جروح أحد المصابين بليغة.

وفي وقت سابق اليوم، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة “اتلنتا جورنال كونستيتيوشن” الأمريكية، صورًا تظهر تحطم المروحية على واحة خضراء، وسيارتي إطفاء واسعاف من حولها، على ما يبدو لإنقاذ أفراد طاقم المروحية.

وذكرت الصحيفة حينها أن الحادث أسفر عن إصابة شخص، ولم تذكر شيئا عن الشخصين الآخرين. (ANADOLU)

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