نجار ألماني يمنح نجاراً سورياً فرصة عمل تبقيه في المدينة التي انتقل إليها

قالت صحيفة “نويا فيستفاليشه” الألمانية المحلية، إن “ورشة نجارة” وظفت لاجئاً سورياً لتمنحه حق البقاء في المدينة التي انتقل إليها، بعد أن كان في مدينة آخرى.

وأضافت الصحيفة أن “وضاح حمامي” الذي كان يعمل كنجار في مدينة حلب، وصل وابنه في عام 2015 إلى مدينة ليفركوزن غربي البلاد، ثم انتقل قبل عام إلى مدينة بيليفيلد، ووجبت عليه العودة إلى المدينة الأولى بسبب قوانين اللجوء.

وقدم الألماني “ميشيل هيمكروكراخ” لوضاح البالغ من العمر 53 عاماً، فرصة للعمل في ورشته للنجارة في المدينة، وبذلك يستطيع البقاء فيها مع ابنه البالغ من العمر 24 عاماً.

وأشارت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، إلى أن الحرب الدائرة في سوريا مزقت عائلة وضاح وغيرها من العائلات الأخرى، حيث بقيت الزوجة والابنة في حلب، ونجح وضاح وابنه بالوصول إلى ألمانيا.

وامتدحت الصحيفة ابن وضاح، وتحدثت عن تعلمه اللغة الألمانية بشكل جيد، ونيته إكمال دراسته، كما أن مالك الورشة أعجب بعمل وضاح الذي قام بصناعة طاولة خشبية على الطريقة السورية، بشكل احترافي.

عكس السير