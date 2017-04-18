هل للاستحمام اليومي ضرر على الصحة ؟

يعتبر الاستحمام من أفضل العادات الصحية التي تساهم في الحفاظ على نظافة الجسم وصحة الإنسان.

وفي حين يحرص الكثيرون على الاستحمام بشكل يومي ولأكثر من مرة أحيانا، أكد عدد من علماء الصحة أن “هذه العادة هي من العادات الصحية الجيدة للحفاظ على نظافة الجسم والتخلص من رائحة العرق، ولكن الاستحمام لأكثر من مرة في اليوم باستخدام الصابون والمواد الكيميائية المنظفة للجسم قد يكون له عواقبه السيئة، فهو يؤدي إلى تقصف الشعر، كما قد يتسبب بضرر للطبقة الطبيعة الحامية من البكتيريا الموجودة على الجلد”.

وفي نفس الوقت أشار العلماء إلى أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين وأجزاء الجسم التي تعد عرضة للتماس مع البكتيريا باستمرار وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وأوضحوا أن الاستحمام بالماء الدافئ، وخصوصا في المساء، يعتبر الطريقة المثلى للتخلص من الأرق والإرهاق ويساعد على النوم.

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