هولندي يبتكر بزة بمواصفات مميزة مخصصة للمشردين و اللاجئين ( فيديو + صور )

ابتكر هولندي معطفاً مزوداً بـ “كيس” للنوم، ومخصص للمشردين واللاجئين، ووزع العشرات منه في إيطاليا.

وسائل إعلام هولندية قالت، إن “Sheltersuit” (بزة الملجأ) تم صنعها من أفضل المواد المقاومة للرياح والماء، وهي دافئة ويمكن استخدامها للنوم في العراء.

وبينما كان الزوار في ميلان يبحثون عن أزياء جميلة في أسبوع الموضة، كان “باس تيمر” القادم من مدينة “أنسخدي” الهولندية يوزع 100 بزة من على المشردين في المدينة.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير في وسائل إعلام هولندية، فإن من يحتاج البزة غير المخصصة للبيع، (سواء كان مشرداً أو لاجئاً) يستطيع طلبها من المؤسسة المسؤولة عن إنتاجها، كما يمكن التبرع لهذه المؤسسة لتمنح البزة لمن يحتاجها.

وتبلغ تكلفة هذه البزة 150 يورو، ويمكن طيها بسهولة ووضعها في حقيبة ظهر، بعد استعمالها.

عكس السير