3 عوامل تجعل رونالدو أفضل من ميسي

بعدما سجل هدفين لريال مدريد أمام مضيفه #بايرن_ميونيخ في إطار ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أصبح #كريستيانو_رونالدو أول لاعب يسجل مئة هدف في مسابقات أوروبا.

وغالبا ما يتجادل عشاق برشلونة وريال مدريد فيما بينهم حول اللاعب الأفضل، هل هو رونالدو أم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وفيما يلي بعض المعطيات التي تشير أن النجم البرتغالي أفضل من نظيره الأرجنتيني.

1- عندما ظهر رونالدو في المسابقات الأوروبية لأول مرة أمام إنتر ميلان عام 2002 لم يكن يعتقد أنه بعد 15 عاما سيكون متصدرا للائحة الهدافين في منافسات أوروبا ، أما ليونيل ميسي فكان أول ظهوره في دوري أبطال أوروبا عام 2004 أمام شاختار دونيتسك، بيد أن رصيده من الأهداف لم يتجاوز 87 هدفا في نفس الوقت.

2- سجل “البرغوث” 341 هدفا مع فريقه الوحيد برشلونة في منافسات الليغا، أما رونالدو فسجل 366 هدفا مع فريقيه مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.

3- في الصيف الماضي، حقق رونالدو هدفه “الكبير”، عقب فوزه مع منتخب البرتغال على فرنسا ببطولة يورو 2016 في باريس. أما ميسي فعلاقته مع منتخب بلاده الأرجنتين ليست جيدة، حيث لم يحقق معهم أي ألقاب كبرى تذكر، باستثناء فوزه بكأس العالم تحت 20 سنة.

لكن لابد من الإشارة إلى أن ميسي فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، في حين فاز رونالدو بنفس الجائزة 4 مرات فقط.

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