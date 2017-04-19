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أردوغان : أوباما خدعنا .. و قلت لترامب ” يجب إنهاء الوحدات الكردية “

‏2 ساعتين مضت أهم الأخبار, فلاش تعليق واحد

لقاء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قناة الجزيرة يعرض كاملاً الليلة

↓ أردوغان للجزيرة: أبلغت ترمب بأنه لا بد من إنهاء وحدات حماية الشعب الكردية

↓ أردوغان للجزيرة: أوروبا تمارس النازية والفاشية معنا ولا يمكن فهم ما تفعله إلا أنه حرب ضدنا

↓ أردوغان للجزيرة: أوباما خدعنا ولكنني مؤمن بأن السياسة الأمريكية ستتغير

↓ أردوغان للجزيرة: الاتحاد الأوروبي لم يف بوعوده بخصوص اللاجئين ولم يدفع الأموال الموعودة

↓ أردوغان للجزيرة: إيران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية أصبحت تؤلمنا

↓ أردوغان للجزيرة: ما يجري حاليا هو تقسيم لسوريا قطعة قطعة ولا أحد يهتم لوحدة #سوريا

عكس السير

تعليق واحد

  1. مستغرب
    أبريل 19, 2017 , 5:52 م في 5:52 م

    والله انت اكبر منافق وكذاب

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