ألمانيا : الشرطة تلاحق محرضين على المسلمين بعد حادثة دهس

بعد حادثة الدهس في هايدلبيرغ (ولاية بادن فورتنبيرغ) في شباط الماضي تحركت الشرطة لتتبع أشخاص ساهمو في بث الإشاعات و تضليل الناس وتحريضهم ضد المسلمين.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن التهم الذي ستوجه لهؤلاء الأشخاص، هي تحريض العامة، والعمل على استغلال حادثة الدهس لشحن الناس ضد المسلمين، وذلك بحسب ما صرح الادعاء العام في هايدلبيرغ.

وتقوم الشرطة بتتبع مصادر بعض المنشورات والتغريدات لكشف هوية صاحبها الحقيقي، وحتى الآن تم رفع قضيتين ضد شخصين تم إثبات التهم ضدهم.

وفي حادثة هايدلبيرغ، توفي شخص بعد أن قام شخص بمحاولة دهس مجموعة من الأشخاص، وتم إلقاء القبض عليه لاحقاً وتبين أنه ألماني ولا علاقة للإرهاب أو داعش بالحادثة.

وعلقت شرطة المدينة عبر صفحتها على توتير حينها: “و الآن مرة أخرى للجميع: الفاعل ألماني وليس لديه أية أصول أجنبية”.

عكس السير